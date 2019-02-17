3 أحداث اقتصادية مرتقبة في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الجاري

2019/02/17 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: نهى النحاس

مباشر: المستثمرون حول العالم على موعد في الأسبوع الجاري مع أحداث اقتصادية وتجارية هامة، أبرزها إعلان محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب انطلاق جولة جديدة من المباحثات التجارية.





محضر الفيدرالي

يترقب المستثمرون إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير يوم الأربعاء، وهو الاجتماع الذي شهد تثبيت معدل الفائدة عند مستوى 2.25% و2.50%.





والتصريحات التي صاحبت قرار المركزي الأمريكي الأخير كانت مفاجئة بعض الشيء بالنسبة للمستثمرين حيث أعلن وقتها أنه سيصبح أكثر اعتماداً على البيانات الاقتصادية ومخاطر الاقتصاد العالمي.





كما صرح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك سوف يحتاج إلى رؤية ضرورة لمزيد من رفع معدلات الفائدة، مضيفاً أن التضخم سيكون عاملاً أساسياً في ذلك.





التصنيف الائتماني لإيطاليا

من المقرر أن تتم مراجعة تصنيف إيطاليا الائتماني "BBB" من جانب وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" يوم الجمعة المقبلة.





ودخلت إيطاليا حالة ركود اقتصادي منذ آخر تحديث لـ"فيتش" في أغسطس، إلى جانب تراجع توقعات النمو في 2019، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى خفض تصنيف إيطاليا الائتماني إلى "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.





جولة جديدة من المباحثات التجارية

ينتظر المستثمرون بداية جولة جديدة من المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وهي السادسة من نوعها، حيث من المقرر لها أن تنعقد في واشنطن تلك المرة.





وفي الأسبوع الماضي سافر وفد تجاري أمريكي إلى الصين بقيادة الممثل التجاري ووزير الخزانة لاستكمال المباحثات التجارية بينهما.





كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيزيل التعريفات الجمركية على السلع الصينية إذا توصل المفاوضون الأمريكيون إلى اتفاق تجاري مع بكين.





وتواجه الصين تعريفات جمركية من الولايات المتحدة على منتجات قيتها 200 مليار دولار.





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