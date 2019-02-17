برشلونة يعود لسكة الانتصارات في الليغا من بوابة بلد الوليد

2019/02/17 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ برشلونة قبل موقعة ليون المرتقبة في دوري الأبطال و على ملعبه ” كامب نو ” ضمن مباريات الجولة 24 من منافسات الدوري الاسباني حقق متصدر الترتيب فريق برشلونة فوزا مهما على ضيفه بلد الوليد بهدف نظيف ليعود به إلى سكة الانتصارات في الدوري الاسباني بعد تعثره في فخ التعادلات بثلاثة مباريات متتالية […]

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