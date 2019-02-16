فيريرا: فترة التوقف أثرت على لاعبي السد بالسلب!

2019/02/17 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر أعرب جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق السد القطري عن رضاه بالفوز الذي حققه فريقه بسداسية مقابل هدفين على فريق الخور في المباراة التي أقيمت في إطار الأسبوع السادس عشر من الدوري القطري.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا سعيد بالفوز والنتيجة الجيدة وحالة الانسجام بين لاعبي الفريق عقب عودتهم من اللعب في كأس أمم آسيا، هدفنا كان الفوز والتربع على صدارة الدوري، وأنا راضٍ تمامًا على أداء اللاعبين في شوطي المباراة".

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كما أضاف مدرب السد: "فترة توقف الدوري أثرت بالسلب على اللاعبين، لقد ظهرت عليهم علامات الإرهاق بعد أدائهم القوي مع العنابي في كأس أمم آسيا، ولكن مصلحة المنتخب من مصلحة الزعيم".

يذكر أن المنتخب القطري كان قد توج بالبطولة الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز في المباراة النهائية على منتخب اليابان.





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