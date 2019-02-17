محافظ كربلاء يوجه باعتبار يومي الاحد والاثنين اجازة رسمية لكافة الكوادر التعليمية

2019/02/17 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوزؤ وجه محافظ كربلاء، باعتبار يومي الاحد والاثنين اجازة رسمية لكافة الكوادر التعليمية في المحافظة.

وذكر بيان لمجلس المحافظة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه،" في الوقت الذي يتبنى ويؤيد مجلس محافظة كربلاء المقدسة المطالب المشروعة للملاكات التدريسية والتعليمية في كربلاء المقدسة وهي {اصلاح القطاع التربوي ، وتوفير السكن ، والترفيع من تاريخ الاستحقاق ،وانصاف المحاضرين المجانيين ، واطلاق حملة وطنية لبناء المدارس}، فأن مجلس المحافظة يعمل بقوة وجد لتحقيق تلك المطالب على مستوى السلطات الاتحادية التشريعية والتنفيذية وعلى المستوى المحلي".واضاف" لما تقوم به هذه الشريحة المهمة من دور هام في بناء الوطن والمواطن ومن اجل فسح المجال لهذه الملاكات للتعبير عن مطالبها المشروعة بالوقفات الجماعية ولحرص المجلس على تلك الملاكات"، مؤكداً على" السلطة التنفيذية في المحافظة {المحافظ} باصدار توجيه الى المديرية العامة للتربية في كربلاء المقدسة باعتبار يومي الاحد والاثنين اجازة رسمية لكافة الكوادر التعليمية التي يحرص مجلس المحافظة على دورها الكبير".واهاب" بالكوادر التعليمية تعويض الساعات الدراسية لهذين اليومين من اجل حقوق التلاميذ والطلاب بما يخدم مصلحة ابناء محافظتنا المقدسة وبلدنا العزيز".انتهىبواسطة: مأثر طالب

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