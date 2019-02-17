بابل تعلن تعطيل الدوام في التربية ومدارس المحافظة يومي الاحد والاثنين تضمامناً مع المعلمين

2019/02/17 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مجلس محافظة بابل، تعطيل الدوام الرسمي في تربية وكافة مدارس المحافظة تضامناً مع مطالب المعلمين.

وذكر عضو المجلس راضي الجبوري لوكالة {الفرات نيوز} انه" تضامناً مع مطالب شريحة المعلمين المشروعة وعرفانا بدورهم الكبير في بناء وتوعية المجتمع قرر المجلس تعطيل الدوام الرسمي في مديرية تربية بابل ومدارس المحافظة كافة ليومي الأحد والاثنين".واضاف" الحاقا بقرار مجلس المحافظة بخصوص العطلة ليومي الاحد والاثنين 17_18 شباط تم شمول كافة المؤسسات التربوية التابعة لتربية بابل بالعطلة".انتهىبواسطة: همام الموسوي

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