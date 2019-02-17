بيونتك يقود ميلان لتعزيز مركزه الرابع

2019/02/17 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتقدم ريمو فرولر بهدف لأتلانتا بعد 33 دقيقة لكن بيونتك، المنضم من جنوة في فترة الانتقالات الشتوية، أدرك التعادل بلمسة رائعة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.وأضاف حاقان شاهان أوغلو الهدف الثاني في الدقيقة 55 قبل أن يختتم بيونتك الثلاثية بعد ست دقائق ليضمن انتصار ميلان في المواجهة.وواصل بيونتك التألق مع ميلان وسجل بذلك أربعة أهداف في ثلاث مباريات بالدوري إضافة إلى هدفي الفوز 2-صفر على نابولي في دور الثمانية لكأس إيطاليا الشهر الماضي.وحافظ ميلان على المركز الرابع بعدما أصبح رصيده 42 نقطة وبفارق أربع نقاط عن روما خامس الترتيب.وفي وقت سابق، أحرز ليوناردو بافوليتي هدفين ليحول كالياري تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه بارما ليتقدم إلى المركز 14 برصيد 24 نقطة وبفارق خمس نقاط عن منافسه الخاسر صاحب المركز 12.ويتصدر يوفنتوس الدوري برصيد 66 نقطة من 24 مباراة بعدما فاز 3-صفر على فروزينوني في انطلاق الجولة أمس الجمعة.

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