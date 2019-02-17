2019/02/17 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رعد الدهلكي : تجميد عمل مجالس المحافظات اصبح ضرورة ملحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رعد الدهلكي : تجميد عمل مجالس المحافظات اصبح ضرورة ملحة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رعد الدهلكي : تجميد عمل مجالس المحافظات اصبح ضرورة ملحة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).