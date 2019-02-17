2019/02/17 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف البناء ثامر ذيبان، السبت، امكانية سحب صلاحيات عدد من الوزراء في حكومة عادل عبدالمهدي بسبب مؤشرات في هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة، فيما اشار الى وجود حالة من التذمر لدى بعض النواب من الوزراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البناء يؤكد امكانية سحب صلاحيات بعض وزراء حكومة عادل عبدالمهدي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البناء يؤكد امكانية سحب صلاحيات بعض وزراء حكومة عادل عبدالمهدي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).