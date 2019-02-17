عبد المهدي: السيد داغر الموسوي لعب دورا بارزا بمقارعة النظام الصدامي والإرهاب

2019/02/17 | 01:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، السبت، بيانا عزى فيه بوفاة آمر اللواء السابع في الحشد الشعبي السيد داغر الموسوي.وفيما يلي نص البيان: تلقينا ببالغ الحزن والاسى خبر رحيل المجاهد السيد داغر جاسم الموسوي الذي لعب دورا بارزا في مقارعة النظام الصدامي واستمر على تفانيه وصلابته والتي كانت ديدنه في ...

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