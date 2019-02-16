الحشد الشعبي يفكك منزلا مفخخا غربي القيروان (صور)

2019/02/17 | 01:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فككت قوات الحشد الشعبي، السبت، منزلا مفخخا غربي ناحية القيروان بمحافظة نينوى.وقال موفنا، إن قوة من اللواء 29 في الحشد الشعبي عثرت، اليوم، ضمن قاطع مسؤولياتها على منزل مفخخ في قرية بسكي الجنوبي غربي ناحية القيروان.وأضاف، أنه تم تفكيك هذا المنزل من قبل الجهد الهندسي التابع للواء.

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