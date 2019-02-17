2019/02/17 | 01:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/التجارة توافق على صرف المبالغ المستحصلة من الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية

17/02/2019 01:43:00 AM |

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واع بغداد

وافقت وزارة التجارة، على صرف المبالغ المستحصلة من الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.

وصدر امر وزاري من قبل الوزارة، تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) انه "استتادا الى صلاحية المخولة للوزير بموجب المادة ٤ من قانون وزارة التجارة رقم ٣٧ لسنة ٢٠١١ تقرر تخويل قاسم حمود منصور مدير عام الشركة العامة للمواد الغذائية وكالة صلاحية المبالغ المستحصلة من الشركة المذكورة انفا عن توزيع مفردات البطاقة التموينية للموظفين وبمبلغ قدرخ مائة وخمسون الف دينار لكل شهر تجهيز كدعم للموظفين، وللفترة التي تم التجهيز فيها لمفردات البطاقة التموينية والبالغة ٧ اشهر لعام ٢٠١٨".

واضاف انه "على موظفي دوائر الوزارة كافة ومكتب الوزير ومكاتب الوكلاء ومكتب المفتش العام وموظفي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والشركة العامة لتجارة الحبوب والشركة العامة لتصنيع الحبوب بشكل مستمر ومتساوي لكل موظف".

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