ريال مدريد يرفض التعاقد مع ايكاردي بسبب زوجته

2019/02/17 | 02:31

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مدريد-عراق برس-17 شباط/ فبراير:اعلنت وكالات الانباء الاسبانية عن مفاجأة من العيار الثقيل مفادها بأن نادي ريال مدريد رفض التعاقد مع النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنترناسيونالي الإيطالي بسبب سلوك زوجته.وذكرت الانباء أن اسم إيكاردي ارتبط بالانتقال إلى النادي الملكي خاصة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن تصرفات زوجته ووكيلته، واندا نارا، كانت وراء تراجع ريال مدريد عن اتخاذ تلك الخطوة.ويعيش إيكاردي أوقات صعبة في الآونة الأخيرة بعد أن قرر ناديه الإيطالي سحب شارة القيادة منه بشكل علني، وذلك بسبب مماطلته في مفاوضات تجديد العقد والمغالاة في مطالبه المالية، فضلا عن دخوله في خلافات مع بعض اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس.وأوضحت أن موسم إيكاردي تدهور بشكل مفاجئ بسبب زوجته، التي تمثل اللاعب أمام إدارة إنتر ميلانو، وهي السبب وراء توتر العلاقة بين الطرفين.وأرهقت واندا نارا إدارة إنتر ميلانو في مفاوضات تجديد عقد زوجها وأوصلتها لطريق مسدود، بالإضافة إلى إدلائها بتصريحات مثيرة للجدل انتقدت خلالها أسلوب لعب الفريق والسياسة التي يتبعها النادي.انتهى(1)

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