كيسي: تعادل بيونتيك كان مفتاح الفوز على أتالانتا

2019/02/17 | 02:36

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يوسف حمدي فيسبوك تويتر تحدث جينارو جاتوزو مدرب نادي ميلان حول الإيجابيات التي اكتسبها الروسونيري مؤخرًا والتي كان أهمها كيسي وبيونتيك وباكيتا، وذلك بعد الفوز على أتالانتا بثلاثية.





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ونجح ميلان في حسم قمة مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي بالفوز على مضيفه أتالانتا في بيرجامو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبخصوص ذلك، قال النجم الإيفواري كيسي إن هدف التعادل الذي سجله كريستوف بيونتيك في نهاية الشوط الأول كان منعرج المباراة ومفتاح الفوز بها.

وقال: "لقد خرجنا من الشوط الأول متعادلين بفضل هدف متأخر، ما جعلنا نبدأ الشوط الثاني براحة أكبر وأريحية في التعامل مع المباراة"

وأضاف: "بيونتيك لاعب رائع، لقد تأقلم سريعًا مع الفريق ولم ينتظر طويلًا ليبرهن على أنه لاعب كبير ويستحق اللعب في ميلان"

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من منهم سيفوز بسباق أفضل مُمَرر؟ 🤔 pic.twitter.com/QaJwcpwbwa — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ فبراير ٢٠١٩

وتابع: "الانتصارات التي نحققها تعطينا المزيد من القوة والدافع من أجل المنافسة، ووجود لاعبين مثل بيونتيك وباكيتا يضيف لنا كثيرًا في هذا الإطار"

بيونتيك يقود ميلان للفوز على أتالانتا وتأمين مركزه الرابع

يذكر أن ميلان بفوزه على أتالانتا نجح في الابتعاد عن ملاحقه أتالانتا برصيد 4 نقاط، مؤمنًا مركزه الرابع لحين يلعب لاتسيو وروما أمام جنوى و تورينو الأحد.





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