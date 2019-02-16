انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره

2019/02/17 | 02:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق

يقام المؤتمر الرابع لمكافحة إعلام تنظيم داعش الارهابي وفكره برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد عادل عبد المهدي والذي يعقد في العاصمة العراقية بغداد في مجمع المنصور في ساحة الاحتفالات الكبرى للفترة من ٢٠ - ٢١ شباط ٢٠١٩.وتتضمن فعاليات المؤتمر عشر جلسات بحثية على مدى يومين يشترك فيها خبراء ومستشارون وباحثون من العراق وممثلون عن ستين دولة وثلاث منظمات دولية ومراكز أبحاث عالمية.

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