تحقيق يؤجج مطالب العراقيين بمحاسبة نوري المالكي

2019/02/17 | 03:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط بؤس يعيشه العراقيون وتذمر شعبي ضد الصراعات السياسية والفساد المستشري في معظم مفاصل الدولة استذكر العراقيون رئيس الوزراء السابق نوري المالكي،

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