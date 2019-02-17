تنظيم الدولة يتبنى هجوما أوقع قتلى بصفوف الجيش المصري بسيناء

2019/02/17 | 03:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم على الجيش المصري في شمال سيناء اليوم السبت، وقال إنه تمكن من قتل عشرين عسكريا،

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