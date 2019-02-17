2019/02/17 | 04:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتسام حوسني

غاو استقام شأنهدراهم معدودات،يطلب ماء البئركي تبتل لحيتهحد الارتواء ...سقاية عامينعام ينزل فيه المطرفيستغيث رهطه،جيوش حبشي يبغي بيتنا جهرا جدرانا تتساقط يتخذها الفدائي حجرا،يرمي بها بكل وجهة فعدوه كثيرظلما و فقرا....ينشر فلوله مستنقعات شجع تستطير شرا،تتربص برزق العيالفيصبح خبرا.و عام يشح فيه الخيرأنفلوانزا خنزيربوضح الظهيرةقضاء و قدرا،تنبش تراب مدينتناكي تحفر لنا قبرا ترشه بماء الزهر تغطيه شوكا يكون لنا مخرجا فجنة الولدانخير مستقرا .

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