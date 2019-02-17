2019/02/17 | 06:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيذر نويرت تسحب ترشيحها لمنصب سفيرة أميركا في الأمم المتحدة أعلنت الصحافية السابقة والمتحدّثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت أنّها سحبت ترشيحها لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الذي رشّحها إليه الرئيس دونالد ترامب.وقالت نويرت المذيعة السابقة في شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية في بيان إن "الشهرين الماضيين كانا مرهقين لأسرتي وبالتالي فإنّ من مصلحة أسرتي أن أنسحب".وتعليقاً على بيان نويرت أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو أنّ ترامب سيختار "قريباً" مرشحاً آخر بدلاً منها.و أن نويرت، البالغة من العمر 48 عاما، تلقت عرض الوظيفة في نوفمبر الماضي، بعدما كانت قد التقت ترامب في نهاية أكتوبر.وذكر أن اختيار ناورت لهذا المنصب ليس عاديا، على اعتبار أنها لا تملك تجربة كبيرة في السياسة الحكومية أو الخارجية.وكانت نيكي هيلي أعلنت في أكتوبر أنها سوف تتنحى عن منصبها بحلول نهاية هذا العام، بعد أن شغلت الوظيفة لمدة 18 شهرا.

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