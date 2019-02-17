انزعاج إيراني من الدور السعودي المتزايد في باكستان

2019/02/17 | 06:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران – عكست الاتهامات التي وجهتها السلطات الإيرانية إلى باكستان والسعودية بشأن التفجير الذي أودى بحياة 27 من أفراد الحرس الثوري في

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