2019/02/17 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطلبة ونفط ميسان يكتفيان بالتعادل تعادل الطلبة ونفط ميسان، بنتيجة 1 ـ 1، في المباراة التي جرت في ملعب الشعب الدولي، لحساب الجولة الـ 17 من الدوري العراقي.البداية كانت سريعة من الطلبة الذي سجل الهدف الأول من ركلة جزاء عبر مروان حسين في الدقيقة 11، وتعادل لنفط ميسان، ثامر برغش من رأسية في الدقيقة 42.ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني رغم الفرص التي سنحت للفريقين، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.ورفع الطلبة رصيده للنقطة 24 في المركز السابع، بينما رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 27 في المركز الخامس.

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