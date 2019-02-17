2019/02/17 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن الاصلاح: سائرون تدعم تولي الفياض منصب نائب رئيس الوزراء اكد النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار فيصل العيساوي، ان التحالف سائرون تدعم تولي الفياض منصب نائب رئيس الوزراء.وقال العيساوي ان" تشكيلة الحكومة الحالية بنيت على توافق"، مبيناً ان" الفتح وسائرون لجات الى طرق أخرى للتفاهم".وأضاف ان" تحالف الاصلاح والاعمار أختزل بسائرون، وانتهاء صيغة البناء والاصلاح يعني العودة للتكتلات الطائفية".وأشار الى ان" التقارب بين الفتح وسائرون هو فعل إيجابي"، لافتا الى" اننا نخشى ضرب تجربة البناء والإصلاح".وبين ان" سنة البناء والاصلاح يبحثان عن وضع اخر"، مستذكراً" هيانا الاجواء سابقا لتمرير الفياض للداخلية، وأكثر من نصف نواب النصر كانوا يسعون لتمرير الفياض".واكد" دعم سائرون تولي الفياض منصب نائب رئيس الوزراء، الا انها رفضت تولي الفياض الداخلية دون أي سبب، ولا نستطيع أن نتحدث عن وجود تحالف الاصلاح بعد الان".

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