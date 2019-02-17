موارد ميسان : مليار متر مكعب من المياه خزين هور الحويزة

2019/02/17 | 07:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقتصاد ,

2019/02/17 09:55

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بغداد- العراق اليوم:أعلن مديرية الموارد المائية في ميسان، السبت، عن وجود أكثر من مليار متر مكعب من المياه خزين مائي في هور الحويزه بمساحة تمتد أكثر من 1022 كم مكعب.وقال معاون مدير الموارد علي فالح إن “نسبة الإغمار لهور الحويزة في محافظة ميسان تجاوزت الـ95% وعلى مساحة تجاوزت الـ 1022 كم مربع”.وأضاف ان “المخزون المائي في الهور تجاوز المليار متر مكعب مما أعاد الحياة لطبيعتها للاحياء المائية”، مشيرا الى ان “الصيف المقبل سيكون اقل وطأة في الهور من ناحية الجفاف”.وتابع ان نسبة الاغمار بالمياه في اهوار الوسط بمحافظة ميسان تجاوزت الـ 75% مما اتاح للعديد من العوائل بالعودة للاهوار وممارسة اعمالها وحياتها الطبيعية

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