ساندرز ينخرط مجددا في السباق الرئاسي الأمريكي

2019/02/17 | 08:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

YURI GRIPAS

قرر السيناتور الأمريكي والمرشح الرئاسي الديمقراطي السابق بيرني ساندرز خوض المعركة من أجل منصب صاحب البيت الأبيض العام المقبل، حسب موقع "بوليتيكو" الأمريكي عن مصادر مطلعة.

ووفقا للمصادر، فإن فريق ساندرز البالغ من العمر 77 عاما يجري مقابلات مع المرشحين الذين سيحصلون على مقاعد حكومية في حال فوزه.وذكرت المصادر أن ساندرز سجل مقطع فيديو أعلن فيه قراره الترشح للرئاسة في حملة 2020، إلا أن موعد نشر الفيديو لم يعرف بعد.وأشار ساندرز نهاية العام الماضي إلى أنه قد يشارك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وأنه لن يتخذ مثل هذا القرار إلا إذا تأكد من أنه سيكون "أفضل مرشح" يمكنه هزيمة الرئيس الحالي دونالد ترامب.





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وترشح ساندرز في الانتخابات الرئاسية 2016، لكنه خسر أمام هيلاري كلينتون خلال الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، قبل أن تخسر الأخيرة أمام ترامب في الانتخابات العامة.وأظهرت استطلاعات الرأي آنذاك أن ساندرز كان أكثر شعبية من ترامب، لكن قيادة الحزب الديمقراطي الأمريكي عملت منذ البداية لصالح كلينتون على حساب ساندرز، مما أدى إلى فضحية كبرى انتهت باستقالة قيادة الحزب.وفي وقت سابق أعلن عدد من الساسة الديمقراطيين البارزين ترشحهم لمنصب الرئاسة في انتخابات نوفمبر 2020.المصدر: بوليتيكو

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