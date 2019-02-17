نائبة تطالب الجهات السياسية بالكف عن ممارسة الضغوط تجاه وزير هدد بالاستقالة

2019/02/17 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت النائبة عالية نصيف الجهات السياسية التي تمارس ضغوطاً على وزير الصحة بالكف عن هذه الممارسات، معربة عن أملها بإبعاد قطاع الصحة عن المساومات التي تجري وراء الكواليس، وإلا ستضطر للإعلان للرأي العام عن الجهات التي تمارس هذا الدور.

وقالت في بيان ورد لشفق نيوز ان "قطاع الصحة مفصل خطير لا يمكن اهماله او غض النظر عنه وان الوضع الصحي في العراق متردٍ جدا بعد الاهمال الذي اصاب البنى التحتية لهذه الوزارة والقطاع الصحي والبيئي منذ اكثر من اربع عقود، وبالتالي فإن وزارة الصحة هي خط احمر ومن المعيب على الطبقة السياسية ان تضعها في دائرة المصالح والمنافع لانها وزارة تخص حياة وصحة الانسان العراقي وكل من يحاول طمس هذه الوزارة او افشال العلوان فهو بلا شك قاتل مع سبق الاصرار للانسان العراقي المسكين".

وناشدت نصيف "المرجعية الرشيدة والقادة السياسيين ورئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان بأن يدعموا الوزير العلوان في اصلاح هذه الوزارة، وأن يحرصوا على منع الكتل الربحية والتحاصصية من التدخل في عمله، والا سوف تكشف للرأي العام ما يدور خلف الكواليس من مساومات ومبايعات جعلت من العلوان يهدد بالاستقالة".

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