بوعلام يغيب عن الكلاسيكو أمام الريان

2019/02/17 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر تأكد غياب خوخي بوعلام؛ لاعب السد القطري، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الريان، في كلاسيكو قطر، ضمن الجولة الـ17 من الدوري القطري.

المباراة من المقرر أن تقام في 23 من الشهر الجاري، على استاد أحمد بن علي بنادي الريان.

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ويأتي غياب بوعلام عن المباراة بسبب تراكم البطاقات، حيث حصل على الإنذار الرابع له أمس السبت، خلال مواجهة الخور في الدقيقة 89.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز السد بسداسية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ16.

يذكر أن السد يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، متفوقًا بـ11 نقطة عن الريان، صاحب المركز الثالث.

الجميع يتسابق من أجله ! 👌داخل الملعب يحاول اللاعبون السباق معه، وخارج الملعب عدسات كاميرات المصورين تتسابق نحوه ✨📸ضع سماعة الأذن واستمتع بأصوات الكاميرات أثناء التقاطها صور لـ"ميسي"👂📷(📽: @Benayadachraf) pic.twitter.com/XDU8ov81b1— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ فبراير ٢٠١٩

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