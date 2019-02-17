2019/02/17 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

وكالات:

أقام اتحاد الأدباء والكتاب في محافظة ذي قار اليوم السبت أمسية عن السينما الوثائقية في العراق للمخرجين ( إيمان خضير و هادي ماهود ) مع عرض فيلمي ( عاملات الطابوق ) و ( دكتور حمودي ) في قاعة المركز الثقافي وسط مدينة الناصرية، وبحضور عدد من المهتمين بالشأن الفني والثقافي.





وكالات:أقام اتحاد الأدباء والكتاب في محافظة ذي قار اليوم السبت أمسية عن السينما الوثائقية في العراق للمخرجين ( إيمان خضير و هادي ماهود ) مع عرض فيلمي ( عاملات الطابوق ) و ( دكتور حمودي ) في قاعة المركز الثقافي وسط مدينة الناصرية، وبحضور عدد من المهتمين بالشأن الفني والثقافي.

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمسية عن السينما الوثائقية في ذي قار) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمسية عن السينما الوثائقية في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).