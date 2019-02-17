2019/02/17 | 08:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة العلاقات الدولية بمجلس اللوردات البريطاني، ليل السبت، أن بيع بريطانيا الأسلحة إلى السعودية مخالف للقانون الدولي الإنساني بسبب التدخل العسكري للأخيرة في اليمن.

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