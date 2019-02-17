رئيس الوزراء يعزي بوفاة القيادي في الحشد داغر الموسوي

2019/02/17 | 08:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ليل السبت تعازيه بوفاة القيادي في الحشد الشعبي، داغر الموسوي، الذي لقي مصرعه بحادث سير بين البصرة وذي

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