2019/02/17 | 08:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر..بدء إجراءات الإفراج عن عشرات السجناء بقضية "فض رابعة" كشفت مصادر قانونية في مصر عن بدء إجراءات الإفراج عن مئتين وخمسة عشر شخصا ن بينهم المصور الصحفي محمود شوكان متهمين في قضايا تتعلق بفض اعتصام رابعة العدوية في اغسطس 2015، وذلك بعد قضائهم فترة عقوبة الجن لمدة خمس سنوات المقضي بها في قضية فض اعتصام رابعة العدوية وكذلك عقوبة " الإكراه البدني" التي استمرت ستة أشهر.وقال محامي عدد من المقرر الإفراج عنهم خالد المصري إن الإجراءات تقضي بخروج المتهمين من محبسهم في سجن طرة ثم يتم تحويلهم لمراكز الترحيلات في محافظاتهم وبعدها إلى أقسام الشرطة التابع لها كل واحد منهم وأخيرا الإفراج النهائي متوقعا أن تنتهي تلك الإجراءات الأحد.

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