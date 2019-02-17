2019/02/17 | 08:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعلن النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، ان وزير النفط ثامر الغضبان اعفى مدير عام الرقابة ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الجبوري يؤكد : أستجواب وزير النفط بداية الفصل التشريعي المقبل) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
اعلن النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، ان وزير النفط ثامر الغضبان اعفى مدير عام الرقابة ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الجبوري يؤكد : أستجواب وزير النفط بداية الفصل التشريعي المقبل) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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