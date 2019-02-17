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الجبوري يؤكد : أستجواب وزير النفط بداية الفصل التشريعي المقبل
2019/02/17 | 08:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد- العراق اليوم:

اعلن النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري،  ان وزير النفط ثامر الغضبان اعفى مدير عام الرقابة ا...

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