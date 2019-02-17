تحالف الصدر: تقارب سائرون والفتح يأتي لاختيار وزراء أمنيين بهذا الموعد

2019/02/17 | 08:29

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بغداد- العراق اليوم:

كشف تحالف ’’سائرون’’ المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن م...





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