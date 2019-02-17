هبوط طائرة عسكرية اميركية في فنزويلا تحمل مساعدات غذائية ودوائية

2019/02/17 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس هبطت طائرة شحن عسكرية أميركية تحمل مساعدات إلى فنزويلا بمدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية، حيث يتم تخزين شحنات الطعام والأدوية وسط غموض حول كيفية ومكان توزيعها.وتمثل المساعدات الجديدة ثاني شحنة ضخمة من المساعدات الأميركية والدولية للفنزويليين الذين يعاني كثير منهم من صعوبة الحصول على الغذاء والدواء منذ أعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو […]

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