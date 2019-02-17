ترامب يحذر: سنطلق سراح الدواعش المعتقلين !

2019/02/17 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد عدداً من الدول الأوروبية إلى استرداد مواطنيها الذين قاتلوا مع داعش ومحاكمتهم، محذراً من أن بلاده لا يمكنها الاحتفاظ بهم وليس أمامها بالتالي سوى خيار واحد سيئ ألا وهو إطلاق سراحهم.وقال ترمب في سلسلة تغريدات على تويتر: "الولايات المتحدة تطلب من فرنسا وبريطالنيا وألمانيا، وغيرها من الدول الأوروبية الحليفة استرداد أكثر من 800 عنصر من داعش، ألقينا القبض عليهم في سوريا، ومحاكمتهم".وحذر قائلاً: "خلافة داعش على وشك السقوط، وأميركا لا تملك بديلاً مناسباً ولا يمكنها بالتالي الاحتفاظ بهؤلاء وليس أمامها سوى إطلاق سراحهم."وتابع: "لا تريد الولايات المتحدة بأي شكل أن ترى هؤلاء الدواعش يخترقون أوروبا، لأنه يرجح سفرهم إلى هناك (في حال إطلاق سراحهم أو ترحيلهم)".وأضاف: "لقد فعلنا الكثير، صرفنا وقتاً وأموالاً، وحان الوقت لأن يقوم الآخرون بدورهم، سننسحب كلياً بعد هزيمة (دولة الخلافة).يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية كانت أعلنت السبت أن فلول داعش محاصرة في آخر 600 أو 700 كلم مربع في الباغوز بريف دير الزور، مؤكدة أن هزيمة داعش لن تستغرق سوى أيام قليلة بعد.وكان الرئيس الأميركي أعلن الجمعة أنه سيصدر إعلاناً مهماً بشأن الحرب على "داعش" في وقت لاحق.وقال ترمب، الجمعة: "لدينا إعلان مهم حول سوريا، والنجاح الذي حققناه هناك في القضاء على تنظيم داعش..



هذا الإعلان سنقوم به خلال 24 ساعة".

بغداد اليوم- بغداد

كشف تحالف ’’سائرون’’ المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن موعد اكتمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال النائب عن التحالف، بدر الزيادي، في حديث لـ (بغداد الي

بغداد اليوم- بغداد

قدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت (16 شباط 2019)، تعازيه بوفاة القيادي في الحشد الشعبي، داغر الموسوي، الذي لقي مصرعه بحادث سير بين البصرة وذي قار.

ونقل المكتب الإعلامي عن عبد المهدي قوله: "تلقينا ببالغ الحزن و

بغداد اليوم- ديالى

قالت اللجنة التنسيقية لمعتصمي ديالى، السبت (16 شباط 2019)، أنها قررت ’’إغلاق طريق استراتيجي مار بالمحافظة يوم الاحد’’، يربط كردستان ببغداد.

وذكر عضو اللجنة جبار المعموري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &q

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