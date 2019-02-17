وزير الصحة يهدد بالإستقالة

2019/02/17 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت نائبة ان وزير الصحة علاء العلوان، هدد بالإستقالة بسبب ضغوط ومساومات.

وطالبت النائبة عالية نصيف الجهات السياسية التي تمارس ضغوطاً على وزير الصحة بالكف عن هذه الممارسات، معربة عن أملها بإبعاد قطاع الصحة عن المساومات التي تجري وراء الكواليس، وإلا ستضطر للإعلان للرأي العام عن الجهات التي تمارس هذا الدور".وقالت في بيان اليوم ان "قطاع الصحة مفصل خطير لا يمكن إهماله او غض النظر عنه وان الوضع الصحي في العراق متردٍ جدا بعد الاهمال الذي اصاب البنى التحتية لهذه الوزارة والقطاع الصحي والبيئي منذ اكثر من اربع عقود، وبالتالي فإن وزارة الصحة هي خط احمر ومن المعيب على الطبقة السياسية ان تضعها في دائرة المصالح والمنافع لانها وزارة تخص حياة وصحة الانسان العراقي وكل من يحاول طمس هذه الوزارة او افشال العلوان فهو بلا شك قاتل مع سبق الاصرار للانسان العراقي المسكين".وناشدت نصيف المرجعية الدينية والقادة السياسيين ورئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان بأن "يدعموا الوزير العلوان في اصلاح هذه الوزارة وأن يحرصوا على منع الكتل الربحية والتحاصصية من التدخل في عمله، والا سوف تكشف للرأي العام ما يدور خلف الكواليس من مساومات ومبايعات جعلت من العلوان يهدد بالاستقالة".انتهى

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