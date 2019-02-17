ترامب يطالب أوروبا باستعادة

2019/02/17 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب،أمس السبت، إن الولايات المتحدة تطلب من الحلفاء الأوروبيين "استعادة أكثر من 800" من مقاتلي داعش الارهابي الذين تم أسرهم في سوريا وإحالتهم للمحاكمة.

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر "الخلافة على وشك السقوط..



البديل ليس بديلا جيدا حيث إننا سنضطر إلى إطلاق سراحهم".وأكد أن "الخلافة" التي أعلنها داعش الإرهابي من مدينة الموصل العراقية، في حزيران 2014، باتت على وشك السقوط.وتعتقل قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة المئات من المقاتلين الأجانب الذين دخلوا إلى سوريا للقتال في صفوف داعش.وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية أمس السبت، أن مسلحي داعش أصبحوا محاصرين داخل مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع في شرقي سوريا، مؤكدة أن بلدة الباغوز، آخر معقل للمتشددين، باتت بحكم "الساقطة ناريا".وقال القائد العام لحملة قوات سوريا الديمقراطية، جيا فرات، خلال مؤتمر صحفي عقده في حقل العمر النفطي، إن "الباغوز ساقطة ناريا ومحاصرة تماما في مساحة جغرافية" تقدر بنصف كيلومتر مربع.وأكد فرات أن مسلحي داعش الفارين باتوا "تحت الرماية النارية" لقوات سوريا الديمقراطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود المدنيين في المنطقة يشكل تحديا أمام هذه القوات.ويأتي هذه التطور بعد ساعات من تمكن القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة من السيطرة على آخر معقل لداعش في منطقة شرقي الفرات شمالي سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأضاف المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية تواصل عمليات التمشيط في المزارع الواقعة على مقربة من الباغوز بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور بحثا عن فارين من داعش لجأوا إلى الأنفاق.وضمن صفقة غير معلنة، كما قال المرصد، استسلم 440 شخصا من داعش على دفعتين، الأولى 240 والثانية 200، خلال الساعات القليلة الماضية.انتهى

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