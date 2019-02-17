البلداوي: الدواعش يحاولون عبر اتفاقيات الانتقال من سورية إلى العراق

2019/02/17 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاحد، ان داعش الارهابي يحاول من خلال اتفاقيات مع الاتراك وقسد والحكومة السورية ترك اراضي سورية والتوجه من جديد نحو العراق، مبيناً ان الكثير من الارهابيين يتواجدون في الجزيرة مابين صلاح الدين والانبار ونينوى، الامر الذي ينبغي الوقوف عنده ومنع تنفيذ اي عمليات ارهابية.وقال البلداوي في […]

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