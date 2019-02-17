ايران: الشعب السوري هو وحده من يقرر مستقبل بلاده

2019/02/17 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على موقف إيران أن الشعب السوري هو وحده من يقرر مستقبل بلاده.وقال ظريف في حديث لمجلة “دير شبيغل” الألمانية إن “وجود المستشارين الإيرانيين في سورية تم بطلب من حكومتها وهدفه الوحيد هو مواجهة الإجراميين التكفيريين”.وأشار ظريف إلى أن السبب الرئيسي لوجود الفوضى الإرهاب في […]

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