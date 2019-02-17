2019/02/17 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن التفجير الاجرامي الذي استهدف حافلة كانت تقل عددا من كوادر الحرس الثوري الإيراني في مدينة زاهدان جنوب شرق البلاد.ونقلت وكالة بترا الأردنية عن المتحدث باسم الخارجية الأردنية قوله إن “المملكة ستظل في مقدمة الدول التي تستهدف محاربة الإرهاب وعصاباته” معربا عن تعازي المملكة لإيران ولأسر الضحايا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاردن تدين التفجير الاجرامي في زاهدان الايرانية alansaar.

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