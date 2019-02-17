سولاري يستبعد نجمي وسط الريال من مواجهة جيرونا

2019/02/17 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المدير الفني لريال مدريد الاسباني لكرة القدم سانتياغو سولاري، قائمة الفريق لمباراة جيرونا، المقررة اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة استبعاد كل من، خيسوس فاييخو، وإبراهيم دياز، ولوكا مودريتش، وماركوس يورينتي، وإيسكو.

وضمت كلا من:

نافاس - كورتوا - لوكا - كارفاخال - راموس - فاران - ناتشو - مارسيلو - أودريوزولا - ريجيلون - كروس - كاسيميرو - فالفيردي - سيبايوس - أسينسيو - ماريانو - بنزيما - بيل - فينيسيوس – فاسكيز.

يذكر أن ريال مدريد يحتل حالياً المركز الثالث، في جدول ترتيب الليغا، برصيد 45 نقطة.

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