العيساوي: سائرون يدعم تولي الفياض منصب نائب رئيس الوزراء

2019/02/17 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن ائتلاف النصر فيصل العيساوي، أن تحالف سائرون يدعم تولي فالح الفياض منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، فيما اعتبر أنه لم يعد هناك وجود لتحالف الإصلاح والاعمار.وقال العيساوي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، إن “تحالف سائرون يدعم تولي فالح الفياض منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية بعدما كان يرفض ترشحيه […]

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