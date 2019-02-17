2019/02/17 | 08:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قطع طريق كركوك- بغداد من قبل معتصمين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/17 | 08:57.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع طريق كركوك- بغداد من قبل معتصمين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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