2019/02/17 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدارس البصرة تبدأ الإضراب بنسبة 90% هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/17 | 08:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدارس البصرة تبدأ الإضراب بنسبة 90%) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدارس البصرة تبدأ الإضراب بنسبة 90%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).