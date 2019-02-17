اتحاد الكرة المصري يعلن عن الملاعب المستضيفة لكأس الأمم الأفريقية

2019/02/17 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، اجتمع مع رؤساء لجان كأس أمم إفريقيا 2019، اليوم السبت، حيث أبلغهم بأن الكاف استقر على 6 ملاعب، لاستضافة البطولة.

وأضاف مجاهد، خلال تصريحات تلفزيونية: “تم تحديد استادات القاهرة، والدفاع الجوي، والسويس الجديد، والإسماعيلية، والإسكندرية، وبورسعيد، لاستضافة المباريات، كما أن لدينا ملاعب إضافية عديدة، جاهزة في أي وقت، مثل السلام وبرج العرب والمكس”.

ومن المقرر أنه تم سحب القرعة يوم 12 أبريل المقبل، حيث ستقام على سفح الأهرامات.

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