2019/02/17 | 09:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لقد قيل “العقل السليم في الجسم السليم” ومن هذا المنطلق وبغية تسليط الاضواء على الاوضاع النفسية للأطفال ومعاناتهم في المجتمع
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحرب وتأثيرها في سيكولوجية الطفل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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