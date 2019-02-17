الحرب وتأثيرها في سيكولوجية الطفل

2019/02/17 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد قيل “العقل السليم في الجسم السليم” ومن هذا المنطلق وبغية تسليط الاضواء على الاوضاع النفسية للأطفال ومعاناتهم في المجتمع

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