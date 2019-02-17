2019/02/17 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتضن ملعب التاجي في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم الاحد مباراة بين فريقي الصناعات الكهربائية وضيفه السماوة في ختام منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم..الصناعات الكهربائية يضيف السماوة في الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم..الصناعات الكهربائية يضيف السماوة في الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).