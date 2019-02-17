صدور رواية عن الإبادة الجماعية للكورد الإزيديين

2019/02/17 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلصدرت رواية (أسبرة) التي تروي قصة الإبادة الجماعية للكورد الإزيديين في ثمانينيات القرن المنصرم والكارثة الأخيرة التي ألمّت بهم في سنجار، ويقول مؤلف الرواية إن النساء في روايته يضعن الجلادين في قفص الاتهام ويقمن بإدانتهم وتجريمهم.ويقول مؤلف رواية (أسبرة)، الكاتب عمر سيد، إن المحور الرئيس للرواية يدور حول الإبادة الجماعية للكورد ويجمع بين عمليات الأنفال والإبادة الجماعية الأخيرة التي تعرض لها الكورد الإزيديون على يد داعش.ويضيف سيد، أن ضحايا الأنفال ونساء ورجال سنجار وكوجو وكولة جو في كرميان، يروون قصة مأساتهم وإبادتهم، لكي تقوم في عالم خيالي محكمة تاريخية تحاكِم فيه الأرواحُ البيضُ للنساء الجلادين الماثلين في قفص الاتهام، وتقوم بإدانة كل تاريخ الاحتلال والإبادة الجماعية.ولد عمر سيد في كركوك في العام 1970، وأكمل الدراسة الابتدائية والثانوية في قضاء جمجمال، وعمل في المسرح والمجال التشكيلي، وحاصل على جوائز في القصة والفن التشكيلي والمسرح.هذه الرواية هي ثالثة روايات الكاتب، بعد روايتين سابقتين له تتحدثان أيضاً عن الأنفال والإبادة الجماعية للكورد.

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