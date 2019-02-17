محتجون يغلقون طريق بغداد – ديالى

2019/02/17 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أغلق محتجون طريق بغداد – ديالى من ناحية جديدة الشط.

وعزوا إغلاقهم الطريق بسبب الاحتجاج على انتخاب محمد قتيبة نائب ثاني لمحافظ ديالى الأسبوع الماضي.ويواصل معتصمون التظاهر أمام مبنى مجلس محافظة ديالى منذ أيام بسبب انتخاب قتيبة المتهم بالفساد وبسبب سوء الخدمات.





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