عادل عبد المهدي:السيد داغر الموسوي لعب دورا بارزا بمقارعة النظام الصدامي والإرهاب

2019/02/17 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، امس السبت، بيانا عزى فيه بوفاة آمر اللواء السابع في الحشد الشعبي السيد داغر الموسوي.وفيما يلي نص البيان:

تلقينا ببالغ الحزن والاسى خبر رحيل المجاهد السيد داغر جاسم الموسوي الذي لعب دورا بارزا في مقارعة النظام الصدامي واستمر على تفانيه وصلابته والتي كانت ديدنه في كل مراحل مقارعة الارهاب وداعش ، اسكنه الله فسيح جنانه والهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان خصوصا مقاتلي اللواء السابع على فقدان قائدهم الشجاع الملهم .

انا لله وانا اليه راجعون.

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