ميسي يقود برشلونة للفوز علي بلد الوليد بالدوري الإسباني

2019/02/17 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فالفيردي منذ قدومه إلى برشلونة في مايو 2017 بدلا من لويس أنريكي، في قيادة الفريق إلى لقبي الدوري والكأس المحلية الموسم الماضي، قبل أن يضيف إليها الكأس السوبر مطلع الموسم.

وقاد فالفيردي برشلونة في 96 مباراة رسمية، فاز في 65 منها (43 في الدوري و11 في الكأس و10 في دوري الأبطال وواحدة في الكأس السوبر)، وتعادل 22 مرة مع 9 خسارات فقط..

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