سبب واحد يعيق حسم الكورد معركتهم ضد آخر جيوب داعش

2019/02/17 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يؤخر استمرار وجود مدنيين في البقعة الأخيرة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في شرق سوريا، تقدم قوات سوريا الديموقراطية (قسد) لحسم المعركة غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن بيان مهم بشأن القضاء على داعش خلال 24 ساعة.

وبات التنظيم المتطرف محاصراً في جزء من بلدة الباغوز ومحيطها، ويقتصر تواجده وفق المرصد السوري لحقوق الانسان على أنفاق يتوارى داخلها.

وأشار الناطق باسم حملة قسد في دير الزور عدنان عفرين لوكالة فرانس برس إلى وجود مدنيين بأعداد كبيرة في البقعة الأخيرة تحت سيطرة التنظيم.

وأوضح أنهم نساء وأطفال من عوائل داعش، وموجودون في الأقبية تحت الأرض وفي الأنفاق.

وقال عفرين إن "هذه كانت المفاجئة الكبرى لنا، إذ لم نتوقع هذا العدد وإلا لما كنا استأنفنا الحملة" الأسبوع الماضي.

وأوضح أن البحث "لا يزال جارياً عن الأنفاق ويتم التعامل معها بطرق متعددة منها الإغلاق أو التفجير".

وأشار الى أن الحملة لم تتوقف لكن الضرب العشوائي توقف، لافتاً الى أن مقاتلي داعش يختبئون بين المدنيين، بعدما خلعوا اللباس العسكري وارتدوا اللباس المدني.

وغالباً ما يلجأ التنظيم عند حصاره ومع اقتراب المعارك من آخر نقاطه الى زرع الألغام وشنّ هجمات من الخنادق لإعاقة تقدم خصومه وايقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية، كما يستخدم المدنيين دروعاً بشرية.

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